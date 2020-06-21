На окраине села Бартатов, на Львовщине, 20 июня пограничники с полицией остановили Skoda Octavia на украинской регистрации. В ней были четверо нелегалов из Ирака. Их доставили в полицейский участок.

В Украине незаконно попали иракцы

Обнаружили нелегалов вечером 20 июня на окраине села Бартатов Городокского района Львовской области, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Сотрудники Госпогранслужбы совместно с патрульной полицией остановили автомобиль Skoda Octavia на украинской регистрации,

– говорится в сообщении.

За рулем автомобиля был украинец. Кроме него, в машине были четверо иностранцев – женщина и мужчины.

По словам пассажиров, они прибыли из Ирака. Однако никаких документов, "туристы" с собой не имели.

"Туристов" без документов задержали

Нелегальных мигрантов и их перевозчика доставили в полицейское отделение. Там выяснят все обстоятельства и привлекут нарушителей к ответственности.

Интересно, что при осмотре вещей задержанных, в одном из телефонов иностранцев правоохранители нашли фото паспортов иракцев.

Граждане Ирака нелегально попали в Украину / Фото Госпогранслужбы