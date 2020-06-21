На околиці села Бартатів, що на Львівщині, 20 червня прикордонники з поліцією зупинили Skoda Octavia української реєстрації. У ній були четверо нелегалів з Іраку. Їх доставили до поліцейського відділку.

В Україну незаконно потрапили іракці

Виявили нелегалів ввечері 20 червня на околиці села Бартатів Городоцького району Львівської області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Співробітники Держприкордонслужби спільно з патрульною поліцією зупинили автомобіль Skoda Octavia української реєстрації,

– йдеться у повідомленні.

За кермом автомобіля був українець. Окрім нього, у машині були четверо іноземців – жінка та чоловіки.

За словами пасажирів, вони прибули з Іраку. Однак жодних документів, "туристи" зі собою не мали.

"Туристів" без документів затримали

Нелегальних мігрантів та їхнього перевізника доставили до поліцейського підрозділу. Там з’ясують всі обставини та притягнуть порушників до відповідальності.

Цікаво, що під час огляду речей затриманих, в одному з телефонів іноземців правоохоронці знайшли фото паспортів іракців.



Громадяни Іраку нелегально потрапили в Україну / Фото Держприкордонслужби