Четвероногие спасатели: как Хмельницкий превратился в кинологическую столицу мира

В Хмельницком на базе единственного в Украине и одного из лучших в мире кинологических центров проходят соревнования среди служебных собак. Участники съехались из 10 стран мира.

Брукс в Хмельницкий приехал аж из Беларуси. Известная собака ежедневно выполняет сложную и нужную работу – работает на таможне. По словам наставника, для того, чтобы развить все необходимые навыки, нужны незаурядные любовь и выносливость и человека, и собаки.

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В соревнованиях принимают участие представители 10 стран. Четвероногие вместе с наставниками упражняются в умении искать оружие, взрывчатку и табак в транспорте, помещении и багаже. И хотя участники соревнований не без амбиций, и все же приехали сюда скорее за опытом, чем за кубками.



Пес Брукс

"Конечно, если и не займем очень высокое место, не будем разочарованы, потому что важен дух соревнований, дружеская атмосфера и обмен опытом", – прокомментировал капитан команды Республики Польши Михал Лоу Хзинский.

Такой опыт соревнований кинологических команд является действительно незаменимым. Ведь собаки часто могут гораздо больше, чем люди.

В большинстве случаев, когда мы находим, удается выявлять наркотики, это происходит благодаря кинологическим командам, или же сканирующим системам. Потому что сейчас дельцы, которые пытаются переправлять наркотические средства или оружие через таможенную границу Украины, они используют все более изысканные, выдуманные тайники, с которыми довольно-таки трудно бороться просто глазами и руками,

– рассказал директор Департамента противодействия таможенным правонарушениям ДФС Василий Поезд.

Соревнования в Хмельницком кинологическом центре продолжаются два дня. Впрочем, после этого отдыхать не планируют. Ведь здесь тренируют команды для всех правоохранительных органов не только Украины, но и многих других стран ЕС. Поэтому работы у кинологов – немало.