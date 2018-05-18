Чотирилапі рятівники: як Хмельницький перетворився на кінологічну столицю світу

У Хмельницькому на базі єдиного в Україні та одного з кращих у світі кінологічних центрів відбуваються змагання серед службових собак. Учасники з'їхались із 10 країн світу.

Брукс до Хмельницького він приїхав аж із Білорусі. Відомий собака щодня виконує складну і потрібну роботу – працює на митниці. За словами наставника, для того, аби розвинути усі необхідні навички, потрібні неабиякі любов та витривалість і людини, і собаки.

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У змаганнях беруть участь представники 10 країн. Чотирилапі разом із наставниками вправляються у вмінні шукати зброю, вибухівку та тютюн у транспорті, приміщенні і багажі. І хоча учасники змагань не без амбіцій, та все ж приїхали сюди швидше за досвідом, аніж за кубками.



Пес Брукс

"Звичайно, якщо й не займемо дуже високе місце, не будемо розчаровані з того, тому що важливим є дух змагань, дружня атмосфера і обмін досвідом", – прокоментував капітан команди Республіки Польщі Міхал ЛоУ Хзінський.

Такий досвід змагань кінологічних команд є справді незамінним. Адже собаки часто-густо можуть набагато більше, аніж люди.

В більшості випадків, коли ми знаходимо, чи вдається виявляти наркотики, це відбувається завдяки кінологічним командам, або ж скануючим системам. Тому що зараз ділки, які намагаються переправляти наркотичні засоби чи зброю через митний кордон України, вони використовують все більш вишукані, вигадані тайники, з якими досить-таки важко боротися просто очима та руками,

– розповів директор Департаменту протидії митним правопорушенням ДФС Василь Поїзд.

Змагання у Хмельницькому кінологічному центрі тривають два дні. Втім, після цього відпочивати не планують. Адже тут тренують команди для всіх правоохоронних органів не лише України, а й багатьох інших країн ЄС. Тож роботи у кінологів – чимало.