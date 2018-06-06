Четверть украинцев работают незарегистрированно, – экономист

По данным Госстата, в Украине по состоянию на 2017 год 22,9% активных украинцев – заняты неформально. Это значит, что почти каждый четвертый украинец, а в абсолютных цифрах – почти 4 миллиона занятых – не регистрирует бизнес и доходы, или получает зарплату в конверте, или не платит налогов.

Все эти деньги не попадают в бюджет. С точки зрения экономической теории, это – краткосрочные выгоды для таких работников, но долгосрочные потери для государства. Об этом в интервью 24 каналу рассказала экономист, преподаватель и исследователь экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксана Неживенко.

По ее информации, исследователи придерживаются мнения, что критического уровня неформальной занятости нет. Но бенчмаркингом можно считать "среднее" значение неформальной занятости из группы стран, между которыми ведется сравнение, и те страны, которые имеют неформальную занятость уровня выше среднего, будут находиться в высшей группе риска.

Сравнение неформальной занятости в странах ЕС с переходной экономикой (9 стран) дает среднее значение неформальной занятости между 5-14% от занятого населения. А в Украине этот показатель за 2017 год составляет 22,9%. Причем если сделать корректировку, что это чувствительный вопрос, то неформально занятых вполне может быть и у 30%. И треть рынка труда – это действительно много,

– констатировала Оксана Неживенко.

Экономист также пояснила: неформально занятыми считаются лица, которые делают свой вклад в ВВП, а именно изготовлением продукции или предоставлением услуг, но не являются зарегистрированными работниками, работодателями или самозанятыми. Поэтому продавцы одежды в интернете и картофеля на рынке – не безработные. Если они не ФОП, они – заняты неформально.

Подробнее о реалиях занятости в Украине читайте в публикации: Безработные и "нелегалы": кого больше среди украинцев