Цель – обеспечить Вооруженные Силы Украины специальными FPV-перехватчиками дронов и сопутствующей техникой, чтобы сбить не менее 1500 вражеских беспилотников, которые работают на линии соприкосновения, отмечает 24 Канал.

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Механика проекта остается такой же, как и во время трех предыдущих этапов ОКО ЗА ОКО. С каждого реализованного литра топлива Pulls 95 и Pulls Diesel сеть ОККО направляет по одной гривне на закупки техники для "Дронопада".

С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО уже задонатила на военные и гражданские нужды более 2,5 миллиарда гривен. И мы не останавливаемся, ведь в свете последних событий видим, что сейчас, как никогда, нам нужно демонстрировать внутреннюю силу и единство,

– комментирует вице-президент ОККО по маркетингу Василий Дмытрив.

"Именно поэтому, когда мы услышали об эффективности проекта "Дронопад" и о том, что есть огромный запрос на его масштабирование, но не хватает лишь средств, то не смогли не откликнуться. Поэтому четвертый этап ОКО ЗА ОКО направлен на то, чтобы устроить врагу "дронопад". Ведь разведдроны, которые ежедневно "висят" над линией соприкосновения и гражданскими городами, выискивая позиции наших защитников и стратегические цели, являются проблемой, которая касается каждого, потому что за ними прилетают ракеты. Вместе с нашим миллионным сообществом водителей мы поможем военным очистить небо и ослепить врага", – добавляет Василий Дмытрив.



В рамках инициативы будут переданы не только FPV-перехватчики / Фото ОККО

Работники благотворительного фонда отмечают, что благодаря поддержке ОККО организаторы инициативы могут поставить себе более амбициозную цель, чем раньше, и обеспечить больше подразделений, которые будут сбивать больше российских разведывательных дронов.

"Дронопад" – один из самых эффективных проектов Фонда, в рамках которого украинские военные нанесли врагу ущерб на 2 миллиарда гривен. И с помощью ОККО и других благотворителей, потери россиян будут расти,

– рассказывает директор департамента развития и партнерств фонда "Повернись живим" Александра Гайворонская.



Благодаря поддержке ОККО в рамках проекта "Дронопад" удастся сбивать еще большее количество вражеских дронов / Фото ОККО

Сейчас в проекте "Дронопад" уже работает более 50 подразделений. Они представляют различные роды войск – Сухопутные, Воздушные Силы, спецподразделения Сил обороны, Национальную гвардию, Пограничную службу – и действуют по всей линии соприкосновения с Севера до Юга. Благодаря тому, что ОКО ЗА ОКО присоединяется к "Дронопаду", военные получат не только FPV-дроны, запас которых надо регулярно пополнять, но и всю необходимую сопутствующую технику: транспорт, средства связи и питания, ноутбуки, телевизоры, пульты, очки, антенны, усилители сигнала для управления беспилотниками и тому подобное.

Стоит отметить, что "Дронопад" – это проект, основанный фондом "Повернись живим" в августе 2024 года. За этот период благодаря инициативе удалось сбить уже более 800 вражеских дронов. В фонде убеждены, что теперь, когда к участию в проекте присоединилась сеть ОККО, число сбитых аппаратов будет расти еще быстрее.

ОКО ЗА ОКО: инициатива, направленная на поддержку защитников Украины

ОКО ЗА ОКО – это совместная инициатива фонда "Повернись живим" и сети АЗК ОККО, которая помогает закрывать потребности ВСУ в оружии и технике. С ноября 2022 года уже успешно завершились три волны инициативы. В частности, благодаря ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передали:

25 разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 миллионов гривен;

600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен;

10 специальных комплексов Пульстрон для войск ДШВ общей стоимостью 500 миллионов гривен.

Кроме того, ОККО участвует и в других проектах по поддержке ВСУ и восстановлению страны. С начала полномасштабного вторжения компания передала на эти цели более 2,5 миллиарда гривен.