С 27 июля на Донбассе должно было вступить в силу полное и комплексное прекращение огня, однако боевики нарушают режим тишины. Так, за минувшие сутки боевики осуществили два неприцельных обстрела.

О ходе суток на Донбассе сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице. Обратите внимание С начала недели умерли трое украинских военных: что известно С момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов,

– подчеркивают в штабе. Боевики все же стреляют 30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня: для провокаций у Орехового противник применил стрелковое оружие,

неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельные, поэтому украинские военные огонь не открывали. За прошедшие сутки в результате заболевания умер старший сержант Владимир Перекрестов. Выражаем искренние соболезнования семье и знакомым военнослужащего. Светлая память! Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала Прекращение огня с 27 июля: главное Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.

Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.

В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали всего 111 нарушений.

Первое нарушение зафиксировали в районе Зайцевого: вражеский снаряд попал в частный огород. Мужчина, который на нем работал, получил ранение руки.