Четвертые сутки перемирия: боевики все же стреляют и совершают провокации
С 27 июля на Донбассе должно было вступить в силу полное и комплексное прекращение огня, однако боевики нарушают режим тишины. Так, за минувшие сутки боевики осуществили два неприцельных обстрела.
О ходе суток на Донбассе сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.
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С момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб и никто не получил ранения в результате вражеских обстрелов,
– подчеркивают в штабе.
Боевики все же стреляют
30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня:
- для провокаций у Орехового противник применил стрелковое оружие,
- неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета.
Огневые провокации были неприцельные, поэтому украинские военные огонь не открывали.
Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала
Прекращение огня с 27 июля: главное
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 27 июля 00:01.
- Новый режим прекращения огня согласовали Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля.
- В первый день перемирия наблюдатели ОБСЕ насчитали всего 111 нарушений.
- Первое нарушение зафиксировали в районе Зайцевого: вражеский снаряд попал в частный огород. Мужчина, который на нем работал, получил ранение руки.