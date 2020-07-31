Четверта доба перемир'я: бойовики все ж стріляють і вчиняють провокації
Від 27 липня на Донбасі мало вступити у дію повне і всеохопне припинення вогню, однак бойовики порушують режим тиші. Так, за минулу добу бойовики здійснили два неприцільні обстріли.
Про перебіг доби на Донбасі повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.
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З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів,
– підкреслюють в штабі.
Бойовики все ж стріляють
30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню:
- для провокаці біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю,
- неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету.
Вогневі провокації були неприцільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Припинення вогню від 27 липня: головне
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01.
- Новий режим припинення вогню погодили Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували загалом 111 порушень.
- Перше порушення зафіксували у районі Зайцевого: ворожий снаряд потрапив на приватний город. Чоловік, який на ньому порався, отримав поранення руки.