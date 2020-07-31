Від 27 липня на Донбасі мало вступити у дію повне і всеохопне припинення вогню, однак бойовики порушують режим тиші. Так, за минулу добу бойовики здійснили два неприцільні обстріли.

Про перебіг доби на Донбасі повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

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З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів,

– підкреслюють в штабі.

Бойовики все ж стріляють

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню:

для провокаці біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю,

неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету.

Вогневі провокації були неприцільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Минулої доби внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Висловлюємо щирі співчуття родині та знайомим військовослужбовця. Світла пам'ять!



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Припинення вогню від 27 липня: головне