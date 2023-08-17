Ми-35 прилетели из Ростова-на-Дону. Что они будут делать на территории Беларуси, пока неизвестно.

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В Беларусь прилетели Ми-35 ВВС РБ. В 18:30 на аэродроме "Мачулищи" приземлились 4 вертолета Ми-35 ВВС РБ, прибывших в Беларусь из России,

– говорится в сообщении.

Контракты на Ми-35 подписали еще в 2020 году

Кроме того, в сети сообщается, что контракты на эти вертолеты подписали еще в 2020 году. Ожидалось, что они прибудут на территорию Беларуси еще до апреля 2023 года. В то же время этого не произошло. Заявления чиновников Беларуси тогда позволяли понять, что вопрос вертолетов – не урегулирован. Похоже, теперь дело сдвинулось с мертвой точки, и в Беларуси заметили Ми-35.

Заметьте! Ми-35 – российский транспортно-боевой вертолет. Его можно использовать как днем, так и ночью. Используют для "уничтожения бронетанковой техники". В то же время все знают, как российские вертолеты любят падать и гореть. Надеемся, эти четыре Ми-35 будет ждать такая же печальная и невеселая участь.