Ми-35 прилетели из Ростова-на-Дону. Что они будут делать на территории Беларуси, пока неизвестно.
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В Беларусь прилетели Ми-35 ВВС РБ. В 18:30 на аэродроме "Мачулищи" приземлились 4 вертолета Ми-35 ВВС РБ, прибывших в Беларусь из России,
– говорится в сообщении.
Контракты на Ми-35 подписали еще в 2020 году
Кроме того, в сети сообщается, что контракты на эти вертолеты подписали еще в 2020 году. Ожидалось, что они прибудут на территорию Беларуси еще до апреля 2023 года. В то же время этого не произошло. Заявления чиновников Беларуси тогда позволяли понять, что вопрос вертолетов – не урегулирован. Похоже, теперь дело сдвинулось с мертвой точки, и в Беларуси заметили Ми-35.