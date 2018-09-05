Четыре года минским соглашениям – первые и не последние безрезультатные переговоры

5 сентября в Минске в очередной раз будет заседать трехсторонняя контактная группа. Символично, что в четвертую годовщину подписания первых Минских соглашений.

Тогда, 5 сентября, в белорусской столице подписи под соглашением ставили второй президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов, а также тогдашние вожаки псевдореспублик – ликвидированный ныне Александр Захарченко и беглец Игорь Плотницкий.

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В тот день договорились прекратить огонь, освободить заложников, вывести незаконные вооруженные формирования и технику с территории Украины. Но результата первые Минские соглашения так и не дали.

Поэтому уже через пять месяцев – 11 февраля 2015 года в белорусской столице состоялось подписание соглашения "Минск-2". Переговоры проходили уже на уровне глав государств – Порошенко и Путина, Меркель и тогдашнего президента Франции Олланда.

Напомним, лидер пророссийской организации "Украинский выбор", кум президента России Виктор Медведчук заверил, что убийство главаря боевиков Донбасса Александра Захарченко повлияет на отношения неподконтрольных территорий с Украиной.