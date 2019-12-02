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      Четыре причины падения рейтинга Зеленского

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Отношение к президенту Зеленскому ухудшилось. Если в сентябре его поддерживали 73%, то уже в конце ноября – лишь 52%. То есть минус 21%.

      Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Антон Голобородько.

      Важно! Рейтинг Зеленского снизился до 52 процентов

      ► По его словам, прежде всего – это закономерный процесс, и так было со всеми президентами.

      ► Вторая причина падения рейтинга в том, что почти всегда сложно понять, что обещает Зеленский.

      Именно поэтому он как кандидат получил огромную поддержку, потому что по сути он обещал все и всем,
      – подчеркнул Голобородько.

      ► Третья причина уменьшения популярности – команда Зеленского, которую собирали на скорую руку.

      "Уже три месяца в парламенте разгорается скандал за скандалом: то интимные переписки депутатов становятся известны широкой общественности, то коррупционные скандалы разгораются. Отдельные группы влияния внутри президенской фракции начинают расшатывать ситуацию", – отметил журналист.

      рейтинг зеленського
      Новый рейтинг Зеленского

      ► Четвертый повод для падения рейтинга – это продвижение важных, но непопулярных реформ. По словам журналиста, снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения или легализация игорного бизнеса – важные, но очень противоречивые среди населения реформы.

      Видео полного видеоблога "Голобородько" за 30 ноября 2019 года:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины рейтинги
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