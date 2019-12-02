Четыре причины падения рейтинга Зеленского
Отношение к президенту Зеленскому ухудшилось. Если в сентябре его поддерживали 73%, то уже в конце ноября – лишь 52%. То есть минус 21%.
Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Антон Голобородько.
Важно! Рейтинг Зеленского снизился до 52 процентов
► По его словам, прежде всего – это закономерный процесс, и так было со всеми президентами.
► Вторая причина падения рейтинга в том, что почти всегда сложно понять, что обещает Зеленский.
Именно поэтому он как кандидат получил огромную поддержку, потому что по сути он обещал все и всем,
– подчеркнул Голобородько.
► Третья причина уменьшения популярности – команда Зеленского, которую собирали на скорую руку.
"Уже три месяца в парламенте разгорается скандал за скандалом: то интимные переписки депутатов становятся известны широкой общественности, то коррупционные скандалы разгораются. Отдельные группы влияния внутри президенской фракции начинают расшатывать ситуацию", – отметил журналист.
Видео полного видеоблога "Голобородько" за 30 ноября 2019 года: