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      Чотири причини падіння рейтингу Зеленського

      607 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Ставлення до президента Зеленського поігршилося. Якщо у вересні його підтримували 73%, то вже на наприкінці листопада лише 52%. Тобто мінус 21%.

      Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Антон Голобородько.

      Важливо! Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків

      ► За його словами, перш за все – це закономірний процес, і так було з усіма президентам

      ► Друга причина падіння рейтингу у тому, що майже завжди складно зрозуміти, що обіцяє Зеленський.

      Саме тому він як кандидат отримав величезну підтримку, бо по суті він обіцяв усе і усім,
      – підкресли Голобородько.

      Третя причина зменшення популярності – команда Зеленського, яку збирали на швидку руку.

      "Вже три місяці у парламенті розгоряється скандал за скандалом: то інтимні переписки депутатів стають відомі широкому загалу, то корупційні скандали розгоряються. Окремі групи впливу всередині президенської фракції починають розхитувати ситуацію", – наголосив журналіст.

      рейтинг зеленського
      Новий рейтинг Зеленського

      ► Четвертий привід для падіння рейтингу – це просування важливих але непопулярних реформ. За словами журналіста, зняття мораторію на продаж землі сільскогосподарського призначення або легалізація грального бізнесу – важливі, однак дуже суперечливі серед населення реформи.

      Відео повного відеоблогу "Голобородько" за 30 листопада 2019:

       

      Лист, який коштував життя сину Соболєва: журналіст розкрив скандальні деталі
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Рейтинги Президент України
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