Чотири причини падіння рейтингу Зеленського

Ставлення до президента Зеленського поігршилося. Якщо у вересні його підтримували 73%, то вже на наприкінці листопада лише 52%. Тобто мінус 21%.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Антон Голобородько.

Важливо! Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків

► За його словами, перш за все – це закономірний процес, і так було з усіма президентам

► Друга причина падіння рейтингу у тому, що майже завжди складно зрозуміти, що обіцяє Зеленський.

Саме тому він як кандидат отримав величезну підтримку, бо по суті він обіцяв усе і усім,

– підкресли Голобородько.

Третя причина зменшення популярності – команда Зеленського, яку збирали на швидку руку.

"Вже три місяці у парламенті розгоряється скандал за скандалом: то інтимні переписки депутатів стають відомі широкому загалу, то корупційні скандали розгоряються. Окремі групи впливу всередині президенської фракції починають розхитувати ситуацію", – наголосив журналіст.



Новий рейтинг Зеленського

► Четвертий привід для падіння рейтингу – це просування важливих але непопулярних реформ. За словами журналіста, зняття мораторію на продаж землі сільскогосподарського призначення або легалізація грального бізнесу – важливі, однак дуже суперечливі серед населення реформи.

Відео повного відеоблогу "Голобородько" за 30 листопада 2019: