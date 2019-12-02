Чотири причини падіння рейтингу Зеленського
Ставлення до президента Зеленського поігршилося. Якщо у вересні його підтримували 73%, то вже на наприкінці листопада лише 52%. Тобто мінус 21%.
Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Антон Голобородько.
Важливо! Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків
► За його словами, перш за все – це закономірний процес, і так було з усіма президентам
► Друга причина падіння рейтингу у тому, що майже завжди складно зрозуміти, що обіцяє Зеленський.
Саме тому він як кандидат отримав величезну підтримку, бо по суті він обіцяв усе і усім,
– підкресли Голобородько.
Третя причина зменшення популярності – команда Зеленського, яку збирали на швидку руку.
"Вже три місяці у парламенті розгоряється скандал за скандалом: то інтимні переписки депутатів стають відомі широкому загалу, то корупційні скандали розгоряються. Окремі групи впливу всередині президенської фракції починають розхитувати ситуацію", – наголосив журналіст.
Відео повного відеоблогу "Голобородько" за 30 листопада 2019: