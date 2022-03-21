Четверо пленных родились в Украине

Мобилизованных из ОРДЛО взяла в плен 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. ВСУ работали совместно с пограничниками и нацгвардейцами.

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Сообщается, что пленные – одеты в разную форму и плохо экипированы. Закарпатские "Волки" отметили, что пленные выглядят жалко.

Российская армия использует мобилизованных "бойцов" как пушечное мясо. Отметим, что четверо пленных родились в Украине.



Пленные / Фото из фейсбука украинских военных



Пленные / Фото из фейсбука украинских военных

Украинские военные опубликовали данные пленных:

Смелик Юрий Михайлович – 11.03.1972 года, г. Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Живет в г. Луганск, г. Алексанровск, с. Тепличное, ул. Виноградная, 17А;

Клецов Артем Анатольевич – 21.11.1984 года, место рождения с. Строково Шахтерского района Донецкой области;

Поляков Сергей Николаевич – 7.03.1982 года, место рождения с. Хорошее Славяносербского района Луганской области;

Гуня Андрей Петрович – 14.07.1975 года, место рождения г. Красный Луч Луганской области. Место жительства г. Красный Луч, пгт Софиевский, ул.Сдобнова, 1-А/6.