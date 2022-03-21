Четверо полонених народилися в Україні

Мобілізованих з ОРДЛО взяла у полон 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. ЗСУ працювали спільно з прикордонниками та нацгвардійцями.

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Повідомляється, що полонені – одягнуті в різну форму й погано екіпіровані. Закарпатські "Вовки" зазначили, що полонені виглядають жалюгідно.

Російська армія використовує мобілізованих "бійців" як гарматне м'ясо. Зауважимо, що четверо полонених народилися в Україні.



Полонені / Фото з фейсбуку українських військових



Полонені / Фото з фейсбуку українських військових

Українські військові опублікували дані полонених:

Смелик Юрий Михайлович – 11. 03. 1972 року народження, м. Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м. Луганськ, м. Алексанровськ, с. Тепличне, вул. Виноградна, 17-А;

Клецов Артем Анатолійович – 21.11.1984 року народження, місце народження с. Строково Шахтаського району Донецької області;

Поляков Сергій Миколайович – 7. 03. 1982 року народження, місце народження с. Хороше Слов'яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович – 14.07.1975 року народження, місце народження м. Красний Луч Луганської області. Місце проживання м. Красний Луч, смт Софіївський, вул.Сдобнова, 1-А/6.

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