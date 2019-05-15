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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Четырнадцать женщин получили премию "Мама года"

      Новая тема 94 Читати новину українською

      Они успешные, красивые и счастливые мамочки.

      14 женщин со всей Украины стали номинантами ежегодной премии "Мама года". Награды были вручены им во время конференции "Мама может", которую в пятый раз организовывает линия магазинов "Ева". Цель проекта – найти, отметить и рассказать о лучших мамах. А также помочь современным женщинам, у которых есть семьи и вместе с тем строят карьеру и имеют много других обязанностей.

      "На этой конференции мы собираем не только мам, но и зовем спикеров, коучей, известных людей, которые в теме материнства, которые могут вдохновить наших женщин. Потому что мы понимаем, что счастливая мама – это счастливая семья и счастливые дети", – сказала руководитель PR-отдела в линии магазинов "EVA" Александра Гнатик.

      "Улыбка, хорошее настроение – это то, что должна каждая женщина давать сама себе. Если вы будет положительной изнутри – вы будете привлекать и деньги, и мужчин, и будете успешной женщиной", – отметила победительница премии "Мама года" в номинации "Успех" Виктория Щелкова.

      Где черпать вдохновение, находить время для себя и семьи, поддерживать здоровье, наслаждаться жизнью и строить гармоничные отношения – делились опытом мотивационные спикеры. Это восемь известных украинских экспертов в области личного развития и семейной психологии, спорта, имиджмейкинга и шоу-бизнеса.

      "Нужно всегда на себя оставлять время. Потому что проблема украинских женщин знаете в чем? Проблема в том, что они всегда взваливают на себя слишком много. Нужно помнить, что вы, прежде всего, женщина. Каждая женщина обязана следить за собой. И на мастер-классе я рассказываю, как не превратиться в тетю", – поделился дизайнер Андре Тан.

      Средства, собранные от продажи билетов, организаторы передадут на приобретение оборудования для помощи преждевременно рожденным младенцам.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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