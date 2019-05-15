Чотирнадцять жінок отримали премію "Мама року"

Вони успішні, красиві і щасливі матусі.

14 жінок з усієї України стали номінантами щорічної премії "Мама року". Нагороди були вручені їм під час конференції "Мама може", яку вп'яте організовує лінія магазинів «Єва». Мета проекту – знайти, відзначити та розказати про найкращих матусь. А також допомогти сучасним жінкам, які мають родини і разом з тим будують кар'єру та мають багато інших обов'язків.

"На цій конференції ми збираємо не тільки матусь, але й кличемо спікерів, коучів, відомих людей, які є в темі материнства, які можуть надихнути наших жінок. Тому що ми розуміємо, що щаслива мама – це щаслива родина і щасливі діти", – сказала керівниця PR відділу лінії магазинів EVA Олександра Гнатик.

"Посмішка, хороший настрій – це те, що повинна кожна жінка давати сама собі. Якщо ви буде позитивною зсередини – ви будете притягувати і гроші, і чоловіків, і будете успішною жінкою", – зазначила переможниця премії "Мама року" в номінації "Успіх" Вікторія Щєлкова.

Де черпати натхнення, знаходити час для себе і родини, підтримувати здоров'я, насолоджуватися життям та будувати гармонійні стосунки – ділилися досвідом мотиваційні спікери. Це вісім відомих українських експертів в галузях особистого розвитку та сімейної психології, спорту, іміджмейкінгу та шоу-бізнесу.

"Потрібно завжди на себе залишати час. Тому що проблема українських жінок знаєте в чому? Проблема в тому, що вони завжди звалюють на себе надто багато. Потрібно пам'ятати, що ви, перш за все, жінка. Кожна жінка зобов'язана стежити за собою. І на майстер-класі я розповідаю, як не перетворитися в тітку", – поділився дизайнер Андре Тан.

Кошти, зібрані від продажу квитків, організатори конференції передадуть на придбання обладнання для допомоги передчасно народженим немовлятам.