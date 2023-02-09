Об этом 24 Каналу рассказал журналист, политический аналитик из США Армен Чибухчян. По его словам, Украина должна внимательно следить за выборами президента Соединенных Штатов, которые пройдут в 2024 году.
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Чего можно ожидать от предстоящих выборов в США
Как отметил Чибухчян, многие аналитики утверждают, что у Дональда Трампа нет шансов стать президентом. Однако тут не следует опираться на прогнозы. Лучше оценить все возможные варианты.
Важно с какими лозунгами республиканцы пойдут на выборы. Если основной кандидат будет Трамп, то он будет ставить палки в колеса помощи Украине. Но есть другая ситуация. Есть определенный тренд, что самая большая проблема Байдена – его возраст. Американцы хотят президента помоложе. И это тоже не Трамп. Они ведь примерно в одном возрасте,
– отметил Чибухчян.
По разным опросам, если на выборы от республиканцев пойдет Трамп, то у Байдена высокие шансы переизбраться. А вот, если соперником будет Росс Десантис – тогда шансов у Байдена мало. Кроме того, есть информация, что от республиканцев на выборы пойти попробует и бывший вице-президент Майк Пенс или бывшый госсекретарь Майк Помпео.
Чибухчян рассказал, как контрнаступление ВСУ может повлиять на выборы в США: смотрите видео
Очень важно, какое крыло победит у республиканцев. Трампистское крыло будет продвигать тезисы непомощи Украины, а другое – противостоять Трампу. Поэтому логично, что позиция по поводу помощи будет другой,
– заметил Чибухчян.
По его мнению, результат выборов президента США будет зависеть и от ситуации на фронте. Если контрнаступление ВСУ будет успешным – Байден получит высокий рейтинг. Но если будет побеждать кандидат от республиканцев, то им тоже будет тяжело остановить помощь Украине в случае успешного контрнаступления.
Что вошло в новый пакет помощи от США
- 3 февраля Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Его стоимость – более 2 миллиардов долларов.
- Среди всего туда войдут высокоточные ракеты GLSDB с дальностью поражения в 150 километров.
- Также Украина получит дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды, дополнительные 120-мм минометные снаряды, 190 пулеметов для борьбы с дронами, 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP).