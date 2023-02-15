Об этом сообщил мэр Чорткова Владимир Шматько. Он рассказал, что делегация городского совета ездила в Швецию и Латвию.

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Скандал в Тернопольской области

По данным мэра, все члены делегации уже вернулись, однако главный специалист отдела информационной политики Чортковского городского совета Александр Шлыков заявил, что он хотел увидеться с семьей, ранее выехавшей в Польшу, и остался там.

"Ситуация здесь немного сложнее. Александр, возвращаясь с нами в Польше, сказал, что ему нужно навестить его семью. Соответственно, его семья выехала раньше за границу и он с нами в Украину не вернулся. Конечно, никакого незаконного способа убеждения или давления, я не мог оказать, это уже будет дальше устанавливать следствие", – объяснил Шматько.

Мэр рассказал, что он пытался обратиться к работнику городского совета с просьбой вернуться, однако теперь этим должны заниматься правоохранители.

Где находится чиновник

Где сейчас находится Александр Шлыков, мэр Черткова не знает. Много также рассказал, что 10 дней он вместе с командой пытались выпросить у чиновника, когда он вернется из-за границы.

По его словам, он сейчас со своей семьей, которая нуждалась с ним во встрече. Когда вернется, сказал, что скоро. Соответственно, 10 дней мы подождали, а дальше правоохранительные органы этим делом будут заниматься. Я верю, что справедливость будет установлена,

– сказал Шматько.

Мэр Черткова подчеркнул, что он осуждает действия своего подчиненного и еще раз призвал его вернуться в Украину.

"У него еще есть шанс вернуться и у всех нас извиниться. Осуждаю всех тех, кто убегает от мобилизации", – подчеркнул городской голова.

Также он призвал глав всех общин в Украине осторожничать с теми, кто едет за границу.