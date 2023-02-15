Про це повідомив мер Чорткова Володимир Шматько. Він розповів, що делегація міської ради їздила до Швеції та Латвії.

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Скандал на Тернопільщині

За даними мера, усі члени делегації уже повернулись, проте головний спеціаліст відділу інформаційної політики Чортківської міської ради Олександр Шликов заявив, що він хотів побачитись з родиною, яка раніше виїхала до Польщі, та залишився там.

"Ситуація тут трохи складніша. Олександр, повертаючись з нами у Польщі, сказав, що йому треба провідати його сім'ю. Відповідно його сім'я виїхала раніше за кордон і він з нами в Україну не повернувся. Звичайно, що ніякого незаконного способу переконання чи тиску, я не міг вчинити, це вже буде далі встановлювати слідство", – пояснив Шматько.

Мер розповів, що він намагався звернутись до працівника міської ради з проханням повернутись, проте тепер цим повинні займатись правоохоронці.

Де перебуває чиновник

Тож де зараз знаходиться Олександр Шликов, мер Чорткова не знає. Шматько також розповів, що 10 днів він разом з командою намагалися випитати у чиновника, коли він повернеться з-за кордону.

З його слів він зараз зі своєю сім'єю, яка потребувала з ним зустрічі. Коли повернеться, сказав, що незабаром. Відповідно, 10 днів ми почекали, а далі правоохоронні органи цією справою будуть займатися. Я вірю, що справедливість буде встановлена,

– сказав Шматько.

Мер Чорткова наголосив, що він засуджує дії свого підлеглого та вкотре закликав його повернутись до України.

"Він ще має шанс повернутись і у всіх нас перепросити. Засуджую всіх тих, хто тікає від мобілізації", – наголосив міський голова.

Також він закликав голів усіх громад в Україні бути обережними з тими, хто їде за кордон.