Чоловіків з інвалідністю призвати не можуть. Однак виїжджати за кордон можуть не всі з них. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
Зверніть увагу Ніяких хвиль немає, – у Сухопутних військах пояснили, що відбувається з мобілізацією в Україні
В яких випадках заборонено виїзд за кордон чоловікам з інвалідністю
Чоловіків з інвалідністю не випустять за кордон, якщо документи, які підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном.
Також особи з інвалідністю не можуть виїхати з України, якщо нададуть документи з ТЦК з відміткою/записом "знятий з військового обліку".
- Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус,
- Пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги,
- Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу. Це потрібно, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.
- Нині в Україні ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити військово-облікові дані.
- Військовий облік українців відбуватиметься через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.