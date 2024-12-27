Тогда чиновник подал в МСЭК поддельные медицинские справки о своем вымышленном диагнозе и фейковые выписки из медкарты, согласно которым он якобы лечился в стационаре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Чиновник получил почти 300 тысяч гривен пенсионных выплат

Все представленные в МСЭК фейковые документы позволили фигуранту дела безосновательно получить 2 группу инвалидности, что гарантировало ему бронь от мобилизации и выплаты по инвалидности из госбюджета.

С 2022 года чиновнику насчитали почти 300 тысяч гривен социальной поддержки как для лица с инвалидностью,

– удалось узнать следствию.

Сейчас чиновнику вручили подозрение по делу о подделке документов и мошенничестве. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливают обстоятельства преступления, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

"Незаконная сделка может обернуться чиновнику пятью годами заключения", – добавили в Нацполиции.

Во время обысков дома у чиновника изъяли медицинскую документацию на его имя.

К слову, как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники, речь идет о Руслане Светлом.