Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора. Он требовал 1 миллион долларов за помощь в принятии решения о выделении в аренду земли на набережной в парке "Наталка" в Оболонском районе столицы. По данным СМИ, говорится о председателе одесской областной ячейки партии "УДАР" Александре Суханове.

Читайте также Разговоры о выделении земли в парке "Наталка" – это мошенничество, – секретарь Киевсовета

Что известно о сделке

По материалам следствия, Суханов обещал предпринимателю помочь арендовать земельный участок в рекреационной зоне на 25 лет. Бизнесмен уже пытался официально получить разрешение от КГГА, но наткнулся на бюрократические преграды.

СБУ разоблачила взяточника из партии "УДАР": смотреть видео

Политик, который представился адвокатом, гарантировал, что "решит вопрос" через соответствующие комиссии и заседания Киевского горсовета. В обмен на взятку он обещал, что предпринимателю передадут землю в аренду.

СБУ задержала Суханова "на горячем", когда тот получал 900 тысяч долларов аванса. В целом он требовал 1 миллион долларов.

Задержанному сообщено о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали главу ячейки партии "УДАР" / Фото СБУ и Киевская городская прокуратура

К слову, по информации секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, земельный участок площадью 16,4 гектаров, который является предметом мошенничества задержанного, ранее был передан решением депутатов Киевского городского совета под парковую зону.

Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду, продать или сделать что-то другое.

Как заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" и член Политсовета заявляю: история неприятная, и партия уже исключила этого человека из своих рядов. Убежден, что этот персонаж должен понести ответственность по закону,

– резюмировал он.

Правоохранители подали ходатайство об избрании меры пресечения – содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 38 миллионов гривен.

Продолжаются следственные действия, в частности обыски в помещениях КГГА.

