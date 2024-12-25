Об этом заявил в фейсбуке секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, информирует 24 Канал.

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Со вчерашнего дня по телеграмм-каналам гуляет информация о задержании с рекордной суммой за якобы содействие в отводе земли в парке "Наталка". Но подобные "обещания" – это абсолютное мошенничество. Земельный участок площадью 16.4 га, который является предметом мошенничества задержанного, был передан решением депутатов Киевского городского совета под парковую зону. Поэтому его невозможно использовать по какому-либо другому целевому назначению, передать в аренду, продать или сделать что-то другое!,

– заявил Владимир Бондаренко.

В Киевском городском совете показали документы по парку "Наталка" / Фейсбук Владимира Бондаренко

Он также отметил, что человек, подозреваемый в мошенничестве, уже исключен из партии и должен понести ответственность.

"Как заместитель главы партии "УДАР Виталия Кличко" и член Политсовета скажу следующее. История неприятная. И партия уже исключила этого человека из своих рядов. Убежден, что этот персонаж должен понести ответственность по закону!", – подчеркнул Бондаренко.