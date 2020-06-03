Гендиректора одного из директоратов Министерства образования и науки задержали при получении взятки. Чиновник требовал 300 тысяч гривен за свои услуги

За услуги чиновник просил 300 тысяч гривен

Чиновник требовал деньги от представителя госпредприятия. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

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За это взяточник обещал поспособствовать победе в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий. Призовой фонд конкурса составлял 3 миллиона гривен.

В директорате МОН проводят обыски

На горячем – при получении 5 тысяч долларов и 165 тысяч гривен гендиректора поймали правоохранители и сотрудники СБУ. Сейчас его задержали и готовят сообщение о подозрении. В помещении директората проводят обыски.

Должностному лицу готовят сообщение о подозрении / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора



В директорате МОН проводят обыски / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

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