Гендиректора одного з директоратів Міністерства освіти та науки затримали при одержанні хабаря. Посадовець вимагав 300 тисяч гривень за свої послуги

За послуги посадовець просив 300 тисяч гривень

Чиновник вимагав гроші від представника держпідприємства. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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За це хабарник обіцяв посприяти перемозі в конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи зі створення новітніх технологій. Призовий фонд конкурсу складав 3 мільйони гривень.

У директораті МОН проводять обшуки

На гарячому – при отриманні 5 тисяч доларів та 165 тисяч гривень гендиректора впіймали правоохоронці та співробітники СБУ. Наразі його затримали та готують повідомлення про підозру. У приміщенні директорату проводять обшуки.



Посадовцю готують повідомлення про підозру / Фото пресслужби Офісу генпрокурора



В директораті МОН проводять обшуки / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

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