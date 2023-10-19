В СБУ подчеркнули, что мужчина активно агитировал людей вокруг поддерживать политику России. Это в то время, когда страна-террористка совершает геноцид украинцев.

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С самого начала полномасштабного вторжения чиновник активно агитировал поддерживать политику агрессора и планировал содействовать врагу в войне против нашего государства в случае захвата региона. Также призвал "денацифицировать" Украину и уничтожить "бандеровцев",

– говорится в сообщении.

Свои так называемые взгляды мужчина распространял, в частности, среди коллег по работе. Кроме того, он отрицал, что это российские оккупанты совершали зверства в Буче, а также оправдывал ракетные удары по украинским городам. Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы.

СБУ разоблачила эксведущего телеканалов Медведчука

Также СБУ разоблачила Максима Гольдарба – бывшего ведущего телеканала Медведчука. Еще в начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию. В СБУ отметили, что Гольдарб активно распространял российскую дезинформацию. В частности, придумывал, что ЕС вроде бы хочет аннексировать Запад Украины. Также он переводил вину за войну из страны-террористки в США, а также официальный Киев.