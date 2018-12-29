Чиновник на Херсонщине хотел нажиться на покупке квартиры для сироты

На Херсонщине на взятке попался заместитель мэра Геническа. Он хотел нажиться на покупке квартиры для сироты.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона.

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От местной жительницы чиновник требовал 35 тысяч гривен за то, что городской совет приобретет у нее однокомнатную квартиру за бюджетные средства.

Взяли мужчину с поличным при получении 28 тысяч гривен.



Фото с места событий



Фото с места событий



Фото с места событий

Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнику подозрения за взяточничество – и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Военной прокуратурой планируется сообщение задержанному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение от должности,

– рассказали в прокуратуре.

Напомним, глава подразделения одного из киевских банков требовала взятку в кругленькой сумме. 26 декабря ее задержали с поличным при получении одного из траншей в размере 5 тысяч долларов.