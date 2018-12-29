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      Чиновник на Херсонщині хотів нажитися на купівлі квартири для сироти

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      На Херсонщині на хабарі попався заступник мера Генічеська
      На Херсонщині на хабарі попався заступник мера Генічеська / Фото з відкритих джерел

      На Херсонщині на хабарі попався заступник мера Генічеська. Він хотів нажитися на купівлі квартири для сироти.

      Про це повідомили в прес-службі прокуратури Південного регіону.

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      У місцевої жительки чиновник вимагав 35 тисяч гривень за те, що міська рада придбає у неї однокімнатну квартиру за бюджетні кошти.

      Взяли чоловіка на гарячому під час отримання 28 тисяч гривень.

      Поліція хабар Херсонщина
      Фото з місця події

      Херсонщина хабар поліція
      Фото з місця події

      хабар корупція поліція Херсонщина
      Фото з місця події

      Зараз вирішується питання про оголошення чиновнику підозри за хабарництво - та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.

      Військовою прокуратурою планується повідомлення затриманій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади,
      – розповіли в прокуратурі.

      Нагадаємо, голова підрозділу одного з київських банків вимагала хабар на кругленьку суму. 26 грудня її затримали на гарячому під час отримання одного з траншів у розмірі 5 тисяч доларів.

      Теги: Новини України Корупція Хабар Поліція
      Джерело: 24 канал
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