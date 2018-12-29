Чиновник на Херсонщині хотів нажитися на купівлі квартири для сироти

На Херсонщині на хабарі попався заступник мера Генічеська. Він хотів нажитися на купівлі квартири для сироти.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Південного регіону.

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У місцевої жительки чиновник вимагав 35 тисяч гривень за те, що міська рада придбає у неї однокімнатну квартиру за бюджетні кошти.

Взяли чоловіка на гарячому під час отримання 28 тисяч гривень.



Фото з місця події



Фото з місця події



Фото з місця події

Зараз вирішується питання про оголошення чиновнику підозри за хабарництво - та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.

Військовою прокуратурою планується повідомлення затриманій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади,

– розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, голова підрозділу одного з київських банків вимагала хабар на кругленьку суму. 26 грудня її затримали на гарячому під час отримання одного з траншів у розмірі 5 тисяч доларів.