Чиновник времен Януковича Цушко претендует на должность заместителя главы Минфина

Заместитель главы "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко 23 апреля подал декларацию на пост заместителя министра финансов. Он возглавлял Антимонопольный комитет при Януковиче.

Декларація Цушка оприлюднена в єдиному реєстрі декларацій на сайті НАЗК. Згідно з декларацією за минулий рік, він отримав 8 178 гривень зарплати в ТОВ "Українська сировина" і більше ніде не працював.

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Водночас "Економічна правда" з посиланням на джерела, повідомляє, що Цушко може зайняти посаду керівника митниці, але рішення наразі ще не ухвалене.

Що відомо про Василя Цушка