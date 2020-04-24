14:16
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Чиновник времен Януковича Цушко претендует на должность заместителя главы Минфина

      - Читати новину українською
      Василь Цушко / m.day.kyiv.ua

      Заместитель главы "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко 23 апреля подал декларацию на пост заместителя министра финансов. Он возглавлял Антимонопольный комитет при Януковиче.

      Декларація Цушка оприлюднена в єдиному реєстрі декларацій на сайті НАЗК. Згідно з декларацією за минулий рік, він отримав 8 178 гривень зарплати в ТОВ "Українська сировина" і більше ніде не працював.

      Цікаво Цушко назвав Майдан "буржуазною революцією"

      Водночас "Економічна правда" з посиланням на джерела, повідомляє, що Цушко може зайняти посаду керівника митниці, але рішення наразі ще не ухвалене.

      Що відомо про Василя Цушка

      • Цушко – відомий в минулому політик і чиновник. Він чотири рази обирався депутатом парламенту: у 1994, 1998 ("Селянська партія"), 2002 і 2006 роках ("Соціалістична партія").
      • Після обрання Олександра Мороза спікером Верховної Ради став лідером парламентської фракції "Соцпартії".
      • З грудня 2006 по грудень 2007 Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка. Після звільнення Цушка (за станом здоров'я), Луценко повернувся на посаду.
      • Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010 року. На цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш.
      • Псля реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови АМКУ. Цушко очолював комітет до лютого 2014 року.
      • У 2014 році він заявив, що після Майдану до влади прийшли такі ж "буржуї", які й були до того.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная таможенная служба Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Василий Цушко
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:04 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости состоянию на 24 апреля
      Новини України 23856
      сегодня , 08:00 Главные новости 23 апреля: неутешительный прогноз от НБУ, бензин подешевеет на 10-15%
      Новини України 8945
      сегодня , 08:31 Зеленскому передали страну в катастрофическом состоянии, – Леонид Кравчук
      Новини України 7066
      сегодня , 10:02 Пожар в Житомирской области: все огненные очаги локализированы – карта, фото и видео
      Новини України 16471
      сегодня , 09:22 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
      Традиції 154497
      сегодня , 12:29 Пожар в Чернобыльской зоне: распространение огня остановили, но есть очаги тления
      Новини України 139284
      сегодня , 13:20 Распространение коронавируса в мире – заболели уже более 2,7 миллиона человек: карта онлайн
      Здорове життя 632147
      сегодня , 12:36 Качество воздуха в Киеве снова ухудшилось: что известно
      Новини України 61367
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:30 Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      Олена Трибушна
      сегодня , 12:00 Эксперимент украинских избирателей
      Павло Казарін