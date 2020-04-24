Експосадовець часів Януковича Цушко претендує на посаду заступника глави Мінфіну
Заступник глави "Соціалістичної партії Олександра Мороза" Василь Цушко 23 квітня подав декларацію на пост заступника міністра фінансів. Він очолював Антимонопольний комітет при Януковичі.
Декларація Цушка оприлюднена в єдиному реєстрі декларацій на сайті НАЗК. Згідно з декларацією за минулий рік, він отримав 8 178 гривень зарплати в ТОВ "Українська сировина" і більше ніде не працював.
Цікаво Цушко назвав Майдан "буржуазною революцією"
Водночас "Економічна правда" з посиланням на джерела, повідомляє, що Цушко може зайняти посаду керівника митниці, але рішення наразі ще не ухвалене.
Що відомо про Василя Цушка
- Цушко – відомий в минулому політик і чиновник. Він чотири рази обирався депутатом парламенту: у 1994, 1998 ("Селянська партія"), 2002 і 2006 роках ("Соціалістична партія").
- Після обрання Олександра Мороза спікером Верховної Ради став лідером парламентської фракції "Соцпартії".
- З грудня 2006 по грудень 2007 Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка. Після звільнення Цушка (за станом здоров'я), Луценко повернувся на посаду.
- Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010 року. На цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш.
- Псля реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови АМКУ. Цушко очолював комітет до лютого 2014 року.
- У 2014 році він заявив, що після Майдану до влади прийшли такі ж "буржуї", які й були до того.