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      Експосадовець часів Януковича Цушко претендує на посаду заступника глави Мінфіну

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      Василь Цушко може стати заступником міністра фінансів
      Василь Цушко / m.day.kyiv.ua

      Заступник глави "Соціалістичної партії Олександра Мороза" Василь Цушко 23 квітня подав декларацію на пост заступника міністра фінансів. Він очолював Антимонопольний комітет при Януковичі.

      Декларація Цушка оприлюднена в єдиному реєстрі декларацій на сайті НАЗК. Згідно з декларацією за минулий рік, він отримав 8 178 гривень зарплати в ТОВ "Українська сировина" і більше ніде не працював.

      Цікаво Цушко назвав Майдан "буржуазною революцією"

      Водночас "Економічна правда" з посиланням на джерела, повідомляє, що Цушко може зайняти посаду керівника митниці, але рішення наразі ще не ухвалене.

      Що відомо про Василя Цушка

      • Цушко – відомий в минулому політик і чиновник. Він чотири рази обирався депутатом парламенту: у 1994, 1998 ("Селянська партія"), 2002 і 2006 роках ("Соціалістична партія").
      • Після обрання Олександра Мороза спікером Верховної Ради став лідером парламентської фракції "Соцпартії".
      • З грудня 2006 по грудень 2007 Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка. Після звільнення Цушка (за станом здоров'я), Луценко повернувся на посаду.
      • Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010 року. На цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш.
      • Псля реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови АМКУ. Цушко очолював комітет до лютого 2014 року.
      • У 2014 році він заявив, що після Майдану до влади прийшли такі ж "буржуї", які й були до того.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України Василь Цушко
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