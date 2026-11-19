Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Какое имущество обнаружили у чиновника Минобороны?

По данным следствия, в течение 2021–2024 годов полковник приобрел активы, стоимость которых значительно превышала его законные доходы.

В частности, правоохранители установили, что чиновник и его семья владеют частным домом с земельным участком в Киевской области стоимостью более 7,4 миллиона гривен, автомобилем премиум-класса и значительными суммами наличных денег.

Часть имущества была оформлена на лицо, близкое к должностному лицу. В то же время следователи установили обстоятельства, свидетельствующие о том, что фактически активы принадлежат подозреваемому и он может ими распоряжаться.

В ходе обысков правоохранители изъяли почти 125 тысяч долларов, более 23 тысяч евро и документы о приобретении имущества.

Что обнаружили во время обысков / Фото Прокуратура Украины

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По результатам анализа НАЗК, общая стоимость исследованных активов составляет более 22,7 миллиона гривен. В то же время законные доходы чиновника оцениваются примерно в 10,1 миллиона гривен.

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Таким образом, разница между стоимостью имущества и официальными доходами превышает 12,6 миллиона гривен.

Известно, что управление, которое возглавлял полковник, отвечает за заказ строительных, восстановительных, реконструкционных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны.

Правоохранители также проверяют, мог ли чиновник использовать свои служебные полномочия для незаконного обогащения.

Какое наказание грозит полковнику?

Чиновнику сообщили о подозрении по статье о незаконном обогащении.

По информации Офиса генерального прокурора, 13 ноября суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения в виде залога в размере 260 тысяч гривен. Залог уже внесен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины полковнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 19 ноября стало известно, что более 100 должностных лиц ТЦК и ВВК получили уведомления о подозрении в связи с незаконными действиями. По информации Офиса генерального прокурора, с начала 2026 года правоохранительные органы расследовали более 200 уголовных дел, связанных с деятельностью сотрудников этих учреждений.