Чиновника осудили на три года заключения за премию самому себе

Бывшего главу Захаровской райадминистрации в Одесской области, который выписал себе надбавку свыше 65 тысяч гривен, приговорили к трем годам заключения.

Речь идет об экс-главе Захаровской РГА Дмитрие Франчуке, об этом сообщило издание "Украинская правда".

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Киевский районный суд города Одессы с участием прокуроров САП установил, что обвиняемый самостоятельно выписал себе надбавки на общую сумму свыше 65 тысяч гривен.

Чиновник сам подготовил и подписал письмо о согласовании надбавки "за интенсивность труда" на имя председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Чтобы в дальнейшем скрыть свои преступные намерения, чиновник устно обратился к заместителю председателя Одесской ОГА с просьбой поставить резолюцию в указанном письме.

Суд признал бывшего главу Захаровской райгосадминистрации виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о присвоении имущества, и приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года,

– сообщили представители САП.

Кроме того, суд удовлетворил иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 тысяч 403 гривны в пользу истца.