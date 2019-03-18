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      Чиновника осудили на три года заключения за премию самому себе

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      Дмитрий Франчук получил три года за премию самому себе
      Дмитрий Франчук получил три года за премию самому себе / Фото из открытых источников

      Бывшего главу Захаровской райадминистрации в Одесской области, который выписал себе надбавку свыше 65 тысяч гривен, приговорили к трем годам заключения.

      Речь идет об экс-главе Захаровской РГА Дмитрие Франчуке, об этом сообщило издание "Украинская правда".

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      Киевский районный суд города Одессы с участием прокуроров САП установил, что обвиняемый самостоятельно выписал себе надбавки на общую сумму свыше 65 тысяч гривен.

      Чиновник сам подготовил и подписал письмо о согласовании надбавки "за интенсивность труда" на имя председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Чтобы в дальнейшем скрыть свои преступные намерения, чиновник устно обратился к заместителю председателя Одесской ОГА с просьбой поставить резолюцию в указанном письме.

      Суд признал бывшего главу Захаровской райгосадминистрации виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о присвоении имущества, и приговорил к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года,
      – сообщили представители САП.

      Кроме того, суд удовлетворил иск Захаровской РГА о взыскании с обвиняемого 65 тысяч 403 гривны в пользу истца.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Взятка САП
      Источник: 24 Канал
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