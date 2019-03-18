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      Чиновника засудили на три роки ув'язнення за премію самому собі

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      Дмитро Франчук отримав три роки за премію самому собі
      Дмитро Франчук отримав три роки за премію самому собі / Фото з відкритих джерел

      Колишнього голову Захарівської райадміністрації в Одеській області, який виписав собі надбавку на понад 65 тисяч гривень, засудили до трьох років ув'язнення.

      Мова йде про екс-очільника Захарівської РДА Дмитра Франчука, про це повідомило видання "Українська правда".

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      Київський районний суд міста Одеси за участі прокурорів САП встановив, що обвинувачений самостійно виписав собі надбавки на загальну суму понад 65 тисяч гривень.

      Чиновник сам підготував і підписав лист щодо погодження надбавки "за інтенсивність праці" на ім'я голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі. Щоб надалі приховати свої злочинні наміри, посадовець усно звернувся до заступника голови Одеської ОДА з проханням поставити резолюцію в зазначеному листі.

      Суд визнав колишнього голову Захарівської райдержадміністрації винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею про привласнення майна, та засудив до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки,
      – повідомили представники САП.

      Окрім того, суд задовольнив позов Захарівської РДА про стягнення з обвинуваченого 65 тисяч 403 гривні на користь позивача.

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      Теги: Новини України Новини політики САП Хабар Корупція
      Джерело: 24 Канал
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