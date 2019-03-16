Відкриття справи проти глави НАБУ Ситника не матиме жодних наслідків, – експерт

Відкриття главою САП Холодницьким кримінальної справи проти керівника НАБУ Ситника у зв’язку зі скандалом в "Укроборонпромі" – продовження їхньої особистої ворожнечі. Але до завершення виборів жодних наслідків для Ситника не буде.

Про це 24 каналу розповів директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Ситник хотів звільнити Холодницького. Тепер Холодницький хоче завдати удар у відповідь. Майбутнє керівників антикорупційних структур вирішуватиметься після виборів. Можливо, парламентських. Але підуть через деякий час обидва. Конфлікт між Ситником і Холодницьким дискредитував обох,

– зауважує Фесенко.

Чому Холодницький відкрив справу проти Ситника? Заступник генерального прокурора – спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що НАБУ заховало 87 листів з матеріалів справи про корупцію в "Укроборонпромі", в яких, зокрема, йдеться про отримання хабарів співробітниками бюро. Глава САП впевнений, що особисто Ситник був проінформований про хабарництво його підлеглих. Тому САП відкрила кримінальне провадження за фактом приховування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником інформації про причетність детективів НАБУ до корупції в оборонній сфері. Раніше, як відомо, НАБУ відсторонило від роботи двох працівників – Олега Борисенка і Дмитра Литвиненка. Вони є фігурантами журналістського розслідування про розкрадання в оборонці.

Водночас експерт зауважує, що юридично справу щодо корупції в "Укроборонпромі" можна заховати. Що і намагаються зробити. Українська правова система працює дуже повільно. Відкласти справу можна. Але легко дістати при бажанні. Якщо буде новий президент і відповідно новий генпрокурор. НАБУ і САП також себе вестимуть інакше.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень. До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї. 27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.