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      Открытие дела против главы НАБУ Сытника не будет иметь никаких последствий, – эксперт

      84 Читати новину українською
      Холодницкий открыл дело против Сытника
      Холодницкий открыл дело против Сытника / Фото из открытых источников

      Открытие главой САП Холодницким уголовного дела против главы НАБУ Сытника в связи со скандалом в "Укроборонпроме" – продолжение их личной вражды. Но до завершения выборов никаких последствий для Сытника не будет.

      Об этом 24 каналу рассказал директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Глава НАБУ Сытник ответил на острые вопросы о коррупции в "оборонке": эксклюзивное интервью

      Сытник хотел уволить Холодницкого. Теперь Холодницкий хочет нанести ответный удар. Будущее руководителей антикоррупционных структур будет решаться после выборов. Возможно, парламентских. Но уйдут через некоторое время оба. Конфликт между Сытником и Холодницким дискредитировал обоих,
      – замечает Фесенко.

      Почему Холодницкий открыл дело против Сытника? Заместитель генерального прокурора – специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в "Укроборонпроме", в которых, в частности, речь идет о получении взяток сотрудниками бюро. Глава САП уверен, что лично Сытник был проинформирован о взяточничестве его подчиненных. Поэтому САП открыла уголовное производство по факту сокрытия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере. Ранее, как известно, НАБУ отстранило от работы двух сотрудников – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко. Они являются фигурантами журналистского расследования о хищениях в оборонке.

      В то же время эксперт отмечает, что юридически дело о коррупции в "Укроборонпроме" можно спрятать. Что и пытаются сделать. Украинская правовая система работает очень медленно. Отложить дело можно. Но легко достать при желании. Если будет новый президент и, соответственно, новый генпрокурор. НАБУ и САП также будут вести себя иначе.

      Что известно про коррупцтю в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен. К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

      НАБУ И РЕАКЦИЯ НА РАССЛЕДОВАНИЕ О КОРРУПЦИИ В "УКРОБОРОНПРОМЕ"
       
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости политики САП НАБУ Назар Холодницкий Артем Сытник
      Источник: 24 канал
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