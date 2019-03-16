Открытие дела против главы НАБУ Сытника не будет иметь никаких последствий, – эксперт

Открытие главой САП Холодницким уголовного дела против главы НАБУ Сытника в связи со скандалом в "Укроборонпроме" – продолжение их личной вражды. Но до завершения выборов никаких последствий для Сытника не будет.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Сытник хотел уволить Холодницкого. Теперь Холодницкий хочет нанести ответный удар. Будущее руководителей антикоррупционных структур будет решаться после выборов. Возможно, парламентских. Но уйдут через некоторое время оба. Конфликт между Сытником и Холодницким дискредитировал обоих,

– замечает Фесенко.

Почему Холодницкий открыл дело против Сытника? Заместитель генерального прокурора – специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в "Укроборонпроме", в которых, в частности, речь идет о получении взяток сотрудниками бюро. Глава САП уверен, что лично Сытник был проинформирован о взяточничестве его подчиненных. Поэтому САП открыла уголовное производство по факту сокрытия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере. Ранее, как известно, НАБУ отстранило от работы двух сотрудников – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко. Они являются фигурантами журналистского расследования о хищениях в оборонке.

В то же время эксперт отмечает, что юридически дело о коррупции в "Укроборонпроме" можно спрятать. Что и пытаются сделать. Украинская правовая система работает очень медленно. Отложить дело можно. Но легко достать при желании. Если будет новый президент и, соответственно, новый генпрокурор. НАБУ и САП также будут вести себя иначе.

Что известно про коррупцтю в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен. К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.