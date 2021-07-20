Издание отмечает, что в городе закупают медицинские препараты за счет бюджета. При этом основную часть поставок осуществляют три компании, принадлежащие соратникам Белоусова – его куму, бизнесмену Александру Иванову и члену партии мэра "Бджола", депутату Александру Лукашову.

"Днепрофармация", "Диализ Медик" и "Укрфармгруп" полностью монополизировали закупки, которые проводит Каменский горсовет. За пару лет они получили от коммунальных больниц, предприятий и управления здравоохранения почти 140 млн гривен: "Днепрофармация" – 66,5 млн гривен, "Диализ Медик" – 71 млн гривен, "Укрфармгруп" – 2 млн гривен", – говорится в публикации.

Данные компании поставляют препараты также в коммунальную сеть аптек, созданную подконтрольным Белоусову Каменским горсоветом. Руководит сетью член партии "Бджола" Максим Чехута, которого своим распоряжением назначил Белоусов.

Основными бенефициарами аферы с городскими аптеками в Каменском стали мэр Андрей Белоусов, его заместитель Александр Чернышов, кум городского головы и бизнесмен Александр Иванов, а также ряд депутатов Каменского горсовета,

– утверждают журналисты, добавив, что только на развитие сети горсовет выделил 20 млн гривен.

Настоящий скандал вокруг закупок через приближенные к мэру фирмы разгорелся в 2019 году, когда в 9-й городской больнице Каменского в результате введения некачественного препарата семь пациентов получили токсический шок с отказом органов, а одну из пациенток спасти не удалось.

Никто не понес ответственности за этот трагический инцидент. Претензии к поставщикам препарата, компаниям "Днепрофармация" и "Диализ Медик", замяли. А и.о. главврача Наталья Ктитарова, которая тогда подписывала документы по закупкам, резко пошла на повышение – сперва стала начальником управления здравоохранения, а потом и секретарем Каменского городского совета. Параллельно с этим Ктитарова – член партии "Бджола", принадлежащей Белоусову. Концы в воду? Выглядит именно так,

– констатируют журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что против мэра Андрея Белоусова и других чиновников Каменского правоохранители ведут более 10 уголовных производств по подозрению в коррупции.