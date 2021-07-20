Видання відзначає, що в місті закуповують медичні препарати за рахунок бюджету. При цьому основну частину поставок здійснюють 3 компанії, що належать соратникам Білоусова – його куму, бізнесменові Олександру Іванову і члену партії мера "Бджола", депутату Олександру Лукашову.

"Дніпрофармація", "Діаліз Медик" і "Укрфармгруп" повністю монополізували закупівлі, які проводить Кам'янська міськрада. За пару років вони отримали від комунальних лікарень, підприємств і управління охорони здоров'я майже 140 млн гривень: "Дніпрофармація" – 66,5 млн гривень, "Діаліз Медик" – 71 млн гривень, "Укрфармгруп" – 2 млн гривень", – йдеться в публікації.

Дані компанії постачають препарати також в комунальну мережу аптек, створену підконтрольною Білоусову Кам'янською міськрадою. Керує мережею член партії "Бджола" Максим Чехута, якого своїм розпорядженням призначив Білоусов.

Основними бенефіціарами афери з міськими аптеками в Кам'янському стали мер Андрій Білоусов, його заступник Олександр Чернишов, кум міського голови і бізнесмен Олександр Іванов, а також ряд депутатів Кам'янської міськради,

– стверджують журналісти, додавши, що тільки на розвиток мережі міськрада виділила 20 млн гривень.

Справжній скандал навколо закупівель через наближені до мера фірми розгорівся у 2019 році, коли в 9-ій міській лікарні Кам'янського в результаті введення неякісного препарату 7 пацієнтів отримали токсичний шок з відмовою органів, а одну з пацієнток врятувати не вдалося.

Ніхто не поніс відповідальності за цей трагічний інцидент. Претензії до постачальників препарату, компаній "Дніпрофармація" і "Діаліз Медик", зам'яли. А в.о. головлікаря Наталія Ктитарова, яка тоді підписувала документи за закупками, різко пішла на підвищення – спершу стала начальником управління охорони здоров'я, а потім і секретарем Кам'янської міської ради. Паралельно з цим Ктитарова – член партії "Бджола", що належить Білоусову. Кінці у воду? Виглядає саме так,

– констатують журналісти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що проти мера Андрія Білоусова та інших чиновників Кам'янського правоохоронці ведуть понад 10 кримінальних проваджень за підозрою в корупції.