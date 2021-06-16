Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере уже направила в суд соответствующий обвинительный акт. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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Скандал с закупкой масок для ВСУ
Как чиновники пытались заработать на медицинских масках для военных
Следствие установило, что двое должностных лиц Вооруженных сил Украины и привлеченное ими гражданское лицо организовали преступную схему получения незаконной прибыли.
- В частности, они взяли 500 тысяч гривен отката у предпринимателя, а за эти деньги содействовали заключению Минобороны договора с "нужной" фирмой на закупку 1,25 миллиона медицинских масок для военных на сумму свыше 8,1 миллиона гривен.
- Более того, товар приняли в армии без надлежащих документов. Еще 498 тысяч гривен получили от того же предпринимателя и другие два человека – за влияние на решения командованием медицинских сил ВСУ.
Кого подозревают в преступлении
В получении неправомерной выгоды на соглашении о закупке медицинских масок для армии подозревают:
- Начальника управления медицинского снабжения командования медицинских сил ВСУ.
- Командира медицинской роты одной из бригад ВСУ.
- Бывшего чиновника Государственной инспекции энергетического надзора.
Подозреваемых задержали, их будут судить. В случае признания судом вины грозит задержанным от 5 до 10 лет тюрьмы.
Часть суммы у подозреваемых изъяли во время обысков / Фото ГБР