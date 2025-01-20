Разоблачили эту сделку при содействии Министерства обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Из-за сделки государство потеряло 83 миллиона гривен

Работники ГБР вручили подозрение начальнику одного из центральных управлений командования Сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления и уже бывшему директору частного предприятия.

В 2022 году предприниматель, не имея соответствующего опыта, предложил коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей, но при этом намеренно завысил цены.

Должностные лица управления, которые отвечали за закупку, знали о наличии других поставщиков. Однако не осуществили соответствующих проверок предложения предприятия и цен на рынке, формально провели переговоры с предприятием и объявили его победителем,

– пишет ГБР.

Впоследствии было подписано два контракта на сумму более 171 миллиона гривен на поставку запчастей по завышенным ценам. В целом из-за такой сделки государство потеряло более 83 миллионов гривен.

Сейчас должностных лиц Сил логистики подозревают в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения, по предварительному сговору. Экс-предпринимателя – в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Всем троим грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

По их месту жительства уже прошли обыски. Сейчас готовится решение о взятии их под стражу.

"Следствие продолжается, исследуются факты легализации директором предприятия денег, полученных за запчасти", – добавили в ГБР.