Чиновники присвоили 10 миллионов гривен для детского дома в зоне ООС: фото

СБУ разоблачила должностных лиц Луганской ОГА и руководителей строительной компании в присвоении 10 миллионов гривен, выделенных государством на строительство детского дома семейного типа в зоне ООС.

Злоумышленники завышали стоимость строительных материалов, а отмытые деньги выводили через конвертационные центры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Важно: Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег: что изменится

СБУ установила, что часть выведенных средств коммерсант передавал в оккупированный боевиками Луганск. Там он вкладывал деньги в работу подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляла отчисления в так называемый "бюджет" террористов "ЛНР".

В ходе обысков в офисах подрядчика в Киеве изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение операции. Также найдены доказательства осуществления хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.



СБУ пришла с обысками в Луганскую ОГА / СБУ

Отметим, что 6 декабря Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Что предусматривает закон о противодействии отмыванию средств:

введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;

увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторингу;

остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически важными лицами;

введение международного инструментария замораживания активов, совершенствования законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов;

обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

Что говорят о новом законе в правительстве?

Глава Минфина Оксана Маркарова просила депутатов поддержать проект закона. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

Маркарова отметила, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств.

Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем.