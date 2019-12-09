Чиновники присвоили 10 миллионов гривен для детского дома в зоне ООС: фото
СБУ разоблачила должностных лиц Луганской ОГА и руководителей строительной компании в присвоении 10 миллионов гривен, выделенных государством на строительство детского дома семейного типа в зоне ООС.
Злоумышленники завышали стоимость строительных материалов, а отмытые деньги выводили через конвертационные центры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Важно: Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег: что изменится
СБУ установила, что часть выведенных средств коммерсант передавал в оккупированный боевиками Луганск. Там он вкладывал деньги в работу подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляла отчисления в так называемый "бюджет" террористов "ЛНР".
В ходе обысков в офисах подрядчика в Киеве изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение операции. Также найдены доказательства осуществления хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.
СБУ пришла с обысками в Луганскую ОГА / СБУ
Отметим, что 6 декабря Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Что предусматривает закон о противодействии отмыванию средств:
- введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
- увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторингу;
- остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически важными лицами;
- введение международного инструментария замораживания активов, совершенствования законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов;
- обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.
Что говорят о новом законе в правительстве?
Глава Минфина Оксана Маркарова просила депутатов поддержать проект закона. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.
Маркарова отметила, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств.
Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем.