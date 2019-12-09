Чиновники привласнили 10 мільйонів гривень для дитячого будинку в зоні ООС: фото

СБУ викрила посадових осіб Луганської ОДА та керівників будівельної компанії у привласненні 10 мільйонів гривень, виділених державою на будівництво дитячого будинку сімейного типу в зоні ООС.

Зловмисники завищували вартість будівельних матеріалів, а відмиті гроші виводили через конвертаційні центри. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Важливо: Рада ухвалила закон про протидію відмиванню грошей: що зміниться

СБУ встановила, що частину виведених коштів комерсант передавав в окупований бойовиками Луганськ. Там він вкладав гроші у роботу підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснювала відрахування у так званий "бюджет" терористів "ЛНР".



В ході обшуків в офісах підрядника у Києві вилучено бухгалтерську документацію і матеріали, що підтверджують проведення операції. Також знайдені докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та понад 2,6 мільйона гривень готівкою.



СБУ прийшла з обшуками в Луганську ОДА / СБУ

Відзначимо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон про протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Що передбачає закон про протидію відмиванню коштів:

введення загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом;

збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг;

залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично важливими особами;

запровадження міжнародного інструментарію замороження активів, удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів;

обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу.

Що кажуть про новий закон в уряді?

Глава Мінфіну Оксана Маркарова просила депутатів підтримати проєкт закону. За її словами, цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції.

Маркарова наголосила, що більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів.

Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом.