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Чиновников Белого дома заставили подписать соглашение о конфиденциальности – Washington Post

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Дональд Трамп на время своего президентства (и после него) решил уберечь себя от разглашения различных тайн, которые происходят в Белом доме.

Изданию Washington Post удалось узнать, что вскоре после инаугурации высокопоставленных сотрудников Белого дома обязали подписать соглашение о конфиденциальности. Этим документом предусматривается штраф за любое несанкционированное вскрытие "конфиденциальной" информации. Сюда относится и "вся непубличная информация, которую я узнаю или к которой получаю доступ в ходе моих официальных обязанностей на службе правительства Соединенных Штатов в штате Белого дома", включая "общение ... с представителями прессы" и "с сотрудниками федеральных, государственных и местных органов власти ".

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Штраф за нарушение соглашения – 10 миллионов долларов. Эти средства в таком случае должны заплатить федеральному правительству.

Washington Post отмечает, что у них оказался черновой вариант соглашения, а с оригиналом ознакомиться возможности у них не было.

При этом Трамп обезопасил себя и после президентства, ведь конфиденциальность будет действовать и после окончания срока пребывания Трампа на посту президента.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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