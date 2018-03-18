Уволенный замглавы ФБР угрожает Трампу публикацией секретных документов

Эндрю Маккейб, уволенный с поста замглавы ФБР, намерен обнародовать информацию, компрометирующую Трампа. Речь идет о роли американского президента в возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб владеет секретной информацией о президенте США Дональде Трампе, которая может повредить ему в связи с расследованием о связях штаба Трампа с Россией, сообщает DW.

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Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника, пожелавшего остаться инкогнито, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом. Также сообщается, что информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который занимается расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы США 2016 года и предполагаемыми связями штаба Трампа с РФ.

После увольнения Маккейба руководитель команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. По словам Дауда, процесс был с самого начала "коррумпирован из-за политических предрассудков".

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Республиканцы и президент США Дональд Трамп неоднократно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал инцидент с утечкой информации, произошедшей из-за использования Хиллари Клинтон личной почты вместо служебной в бытность ее госсекретарем США. Кроме того, Трамп высказывал недовольство ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

Стоит отметить, что Минюст США уволил Маккейба с ФБР за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.