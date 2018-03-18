07:17
18 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-10°C
-8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
  • среда
    -3°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Уволенный замглавы ФБР угрожает Трампу публикацией секретных документов

143 Читати новину українською
Ендрю Маккейб
Ендрю Маккейб

Эндрю Маккейб, уволенный с поста замглавы ФБР, намерен обнародовать информацию, компрометирующую Трампа. Речь идет о роли американского президента в возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб владеет секретной информацией о президенте США Дональде Трампе, которая может повредить ему в связи с расследованием о связях штаба Трампа с Россией, сообщает DW.

Читайте также: "Был парнем из церковного хора": Трамп прокомментировал увольнение заместителя главы ФБР

Точное содержание документов, которые находятся в распоряжении Эндрю Маккейба, неизвестно. По словам источника, пожелавшего остаться инкогнито, записи могут содержать подробности разговоров между Трампом и Маккейбом. Также сообщается, что информация уже передана спецпрокурору США по России Роберту Мюллеру, который занимается расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы США 2016 года и предполагаемыми связями штаба Трампа с РФ.

После увольнения Маккейба руководитель команды юристов Трампа Джон Дауд призвал министерство юстиции США прекратить расследование возможного вмешательства России в американские выборы. По словам Дауда, процесс был с самого начала "коррумпирован из-за политических предрассудков".

Читайте также: Повод для беспокойства, – The New York Times о назначении нового директора ЦРУ

Республиканцы и президент США Дональд Трамп неоднократно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал инцидент с утечкой информации, произошедшей из-за использования Хиллари Клинтон личной почты вместо служебной в бытность ее госсекретарем США. Кроме того, Трамп высказывал недовольство ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

Стоит отметить, что Минюст США уволил Маккейба с ФБР за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Военный переворот – не фантастика, – Портников
сегодня, 07:04 Военный переворот – не фантастика, – Портников
82
сегодня, 03:39 "Российские спецслужбы убивают". Бывшие сотрудники КГБ – о деле Скрипаля
Блог Медіа 1369
Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
17 марта, 19:01 Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
Юліана Вінтюк 4161
Главные новости 17 марта: заявление Вакарчука, съезд
17 марта, 22:40 Главные новости 17 марта: заявление Вакарчука, съезд "Самопомочи" и небоевые потери ВСУ
674
Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
17 марта, 21:57 Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
Блог Медіа 3516
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук