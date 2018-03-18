Звільнений заступник голови ФБР погрожує Трампу публікацією секретних документів

Ендрю Маккейб, звільнений з посади заступника голови ФБР, має намір оприлюднити інформацію, яка компрометує Трампа. Йдеться про роль американського президента в можливому втручанні РФ в вибори в США.

Екс-заступник директора ФБР Ендрю Маккейб володіє секретною інформацією про президента США Дональда Трампа, яка може зашкодити йому в зв'язку з розслідуванням про зв'язки штабу Трампа з Росією, повідомляє DW.

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Точний зміст документів, які знаходяться в розпорядженні Ендрю Маккейба, невідомий. За словами джерела, що побажало залишитися інкогніто, записи можуть містити подробиці розмов між Трампом і Маккейбом. Також повідомляється, що інформація вже передана спецпрокурора США по Росії Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням того, чи мали місце спроби російської влади втручатися у вибори США 2016 року, а також можливими зв'язками штабу Трампа з РФ.

Після звільнення Маккейба керівник команди юристів Трампа Джон Дауд закликав міністерство юстиції США припинити розслідування можливого втручання Росії в американські вибори. За словами Дауда, процес був з самого початку "корумпований через політичні забобони".

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Республіканці і президент США Дональд Трамп неодноразово критикували Ендрю Маккейба за те, як він під час виборчої кампанії 2016 року розслідував інцидент з витоком інформації, що сталася через використання Хілларі Клінтон особистої пошти замість службової під час перебування її держсекретарем США. Крім того, Трамп висловлював невдоволення роллю заступника голови ФБР в розслідуванні можливого втручання Росії в американські вибори.

Варто зазначити, що Мін'юст США звільнив Маккейба з ФБР за два дні до його 50-річчя і виходу на пенсію.