"Був хлопцем з церковного хору": Трамп прокоментував звільнення заступника глави ФБР

Президент США Дональд Трамп відреагував на звільнення першого заступника глави ФБР Ендрю Маккейба, який займався зокрема розслідуванням втручанням Росії в американські вибори.

16 березня генпрокурор та міністр юстиції США Джефф Сешнс віддав розпорядження звільнити Ендрю Маккейба із посади заступника директора Федерального бюро розслідувань.

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Що цікаво, Маккейба звільнили за півтора місяці до його виходу на пенсію.

На це звільнення відреагував президент США Дональд Трамп. Свій коментар він уже звично опублікував на сторінці у Twitter.

Ендрю Маккейб звільнений, чудовий день для працелюбних чоловіків та жінок з ФБР, чудовий день для демократії. Лицемірний Джеймс Комі (колишній директор ФБР, – ред.) став його начальником і виставив Маккейба хлопчиком з церковного хору. Він знав все про брехню та корупції, які відбуваються на високих рівнях ФБР,

– написав Трамп.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 березня 2018 р.

13 березня Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона із посади державного секретаря США і призначив замість на цей пост главу ЦРУ Майка Помпео.