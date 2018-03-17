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"Був хлопцем з церковного хору": Трамп прокоментував звільнення заступника глави ФБР

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Дональд Трамп прокоментував звільнення Маккейба
Дональд Трамп прокоментував звільнення Маккейба / Getty images

Президент США Дональд Трамп відреагував на звільнення першого заступника глави ФБР Ендрю Маккейба, який займався зокрема розслідуванням втручанням Росії в американські вибори.

16 березня генпрокурор та міністр юстиції США Джефф Сешнс віддав розпорядження звільнити Ендрю Маккейба із посади заступника директора Федерального бюро розслідувань.

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Що цікаво, Маккейба звільнили за півтора місяці до його виходу на пенсію.

На це звільнення відреагував президент США Дональд Трамп. Свій коментар він уже звично опублікував на сторінці у Twitter.

Ендрю Маккейб звільнений, чудовий день для працелюбних чоловіків та жінок з ФБР, чудовий день для демократії. Лицемірний Джеймс Комі (колишній директор ФБР, – ред.) став його начальником і виставив Маккейба хлопчиком з церковного хору. Він знав все про брехню та корупції, які відбуваються на високих рівнях ФБР,
– написав Трамп.

13 березня Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона із посади державного секретаря США і призначив замість на цей пост главу ЦРУ Майка Помпео.

Теги: Новини США Дональд Трамп Новини політики
Джерело: 24 Канал
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