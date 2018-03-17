"Был парнем из церковного хора": Трамп прокомментировал увольнение заместителя главы ФБР

Президент США Дональд Трамп отреагировал на увольнение первого заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба, который занимался в том числе расследованием вмешательством России в американские выборы.

16 марта генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс отдал распоряжение уволить Эндрю Маккейба с должности заместителя директора Федерального бюро расследований.

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Что интересно, Маккейба уволили за полтора месяца до его выхода на пенсию.

На это увольнение отреагировал президент США Дональд Трамп. Свой комментарий он уже привычно опубликовал на странице в Twitter.

Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми (бывший директор ФБР, – ред.) стал его начальником и выставил Маккейба мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на высоких уровнях ФБР,

– написал Трамп.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 березня 2018 р.

13 марта Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США и назначил вместо него на этот пост главу ЦРУ Майка Помпео.