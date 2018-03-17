"Был парнем из церковного хора": Трамп прокомментировал увольнение заместителя главы ФБР
Президент США Дональд Трамп отреагировал на увольнение первого заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба, который занимался в том числе расследованием вмешательством России в американские выборы.
16 марта генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс отдал распоряжение уволить Эндрю Маккейба с должности заместителя директора Федерального бюро расследований.
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Что интересно, Маккейба уволили за полтора месяца до его выхода на пенсию.
На это увольнение отреагировал президент США Дональд Трамп. Свой комментарий он уже привычно опубликовал на странице в Twitter.
Эндрю Маккейб уволен, замечательный день для трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР, замечательный день для демократии. Лицемерный Джеймс Коми (бывший директор ФБР, – ред.) стал его начальником и выставил Маккейба мальчиком из церковного хора. Он знал все о лжи и коррупции, которые происходят на высоких уровнях ФБР,
– написал Трамп.
13 марта Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США и назначил вместо него на этот пост главу ЦРУ Майка Помпео.
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