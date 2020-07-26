По состоянию на утро 26 июля в мире COVID-19 заболели более 16 миллионов человек. Из них более 644 тысячи умерли вследствие осложнений, вызванных коронавирусом. Правда, есть и хорошие новости – более 9 миллионов человек выздоровели.

Количество больных коронавирусом в мире Соответствующую статистику обнародовал американский Университет Джонса Хопкинса. Это учреждение ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральной и местной власти. По информации университета, коронавирусом заразились 16 048 100 человек, умерших в результате болезни 644 537 человек. Зато выздороветь удалось 9 262 887 пациентам. ​Актуально В Украине обнаружили 64 849 больных COVID-19, из них 920 за последние сутки В каких странах зафиксировали больше случаев COVID-19 США – 4 178 027 (умерли – 146 460 человек, выздоровели – 1 279 414 пациента);

– 4 178 027 (умерли – 146 460 человек, выздоровели – 1 279 414 пациента); Бразилия – 2 394 513 (умерли – 86 449 человек, выздоровели – 1 785 359 пациентов);

– 2 394 513 (умерли – 86 449 человек, выздоровели – 1 785 359 пациентов); Индия – 1 385 635 (умерли – 32 060 человек, выздоровели – 885 573 пациента;

– 1 385 635 (умерли – 32 060 человек, выздоровели – 885 573 пациента; Россия – 805 332 (умерли – 13 172 человека, выздоровели – 596 064 пациента);

– 805 332 (умерли – 13 172 человека, выздоровели – 596 064 пациента); Южная Африка – 434 200 (умерли – 6 655 человек, выздоровели – 263 054 пациента) Карта распространения коронавируса в мире / Данные университета Джонса Хопкинса Заметим, что по числу смертей лидируют США, Бразилия и Великобритания (45 823 жертвы). Также высокую смертность за время пандемии зафиксировали в Мексике (42 645) и Италии (35 102). Последняя длительное время весной опережала все страны мира по этому показателю. Кстати КНДР заявила о первом подозрении на COVID-19, Ким Чен Ын готов изолировать город