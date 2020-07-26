Станом на ранок 26 липня у світі на COVID-19 захворіли понад 16 мільйонів осіб. З них понад 644 тисячі померли внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Щоправда, є і хороші новини – понад 9 мільйонів людей одужали.

Кількість хворих на коронавірус у світі

Відповідну статистику оприлюднив американський Університет Джонса Гопкінса. Ця установа веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної та місцевої влади.

За інформацією університету, коронавірусом заразилися 16 048 100 осіб, померли внаслідок хвороби 644 537 людей. Натомість одужати вдалося 9 262 887 пацієнтам.

​Актуально В Україні виявили 64 849 хворих на COVID-19, з них 920 за останню добу

В яких країнах зафіксували найбільше випадків COVID-19

США – 4 178 027 (померли – 146 460 осіб, одужали – 1 279 414 пацієнти);

Бразилія – 2 394 513 (померли – 86 449 осіб, одужали – 1 785 359 пацієнтів);

Індія – 1 385 635 (померли – 32 060 осіб, одужали – 885 573 пацієнти);

Росія – 805 332 (померли – 13 172 особи, одужали – 596 064 пацієнти);

Південна Африка – 434 200 (померли – 6 655 осіб, одужали – 263 054 пацієнти)



Карта поширення коронавірусу у світі / Дані університету Джонса Гопкінса

Зауважимо, що за числом смертей лідирують США, Бразилія та Велика Британія (45 823 жертви). Також високу смертність за час пандемії зафіксували у Мексиці (42 645) і Італії (35 102). Остання тривалий час весною випереджала всі країни світу за цим показником.

До речі КНДР заявила про першу підозру на COVID-19, Кім Чен Ин готовий ізолювати місто