Лубинец объяснил, почему не назовут количество эвакуированных из Олешек

Об этом уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии.

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Почему не будут называть точное количество?

Дмитрий Лубинец объяснил это нежеланием создавать информационную гонку вокруг спасения людей. Он подчеркнул, что безопасность и жизнь гражданских важнее обнародования статистики.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что тема спасения людей не должна становиться поводом для споров или манипуляций.

Не хочу, чтобы это превратилось в "кто к кому больше выехал"– отметил Дмитрий Лубинец.

Ранее для жителей оккупированного города подготовили 25 автобусов на 750 мест и машины скорой помощи. Омбудсман говорил, что для каждого жителя, который захочет уехать из города, гарантируют безопасный коридор, а тем, кто решит остаться дома, будет доставлена ​​необходимая гуманитарная помощь.