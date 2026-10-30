25 автобусов на 750 мест: Лубинец раскрыл подробности гуманитарной миссии в Олешках

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Adv

популярные видео

Подробности гуманитарной миссии

По словам омбудсмена, в настоящее время он находится в Армянске, где координирует дальнейшие действия совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. К освещению хода миссии также присоединились представители СМИ из трех стран.

Помощь и выезд местных жителей

Главная задача гуманитарной миссии заключается в том, чтобы обеспечить жителей Олешек жизненно необходимыми вещами. Особое внимание организаторы уделяют пожилым людям, людям с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или жизненных обстоятельств не может позаботиться о себе самостоятельно.

Помимо пассажирского транспорта, для перевозки маломобильных граждан подготовлены машины скорой помощи. Каждому жителю, желающему покинуть город, гарантируется безопасный коридор, а тем, кто решит остаться дома, доставят необходимую гуманитарную помощь.

Реклама

Лубинец подчеркнул, что обеим сторонам крайне важно соблюдать режим тишины, а также выразил отдельную благодарность Силам обороны Украины.

Украинский омбудсмен также поблагодарил Яну Лантратову за взаимодействие и выразил особую благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество и координацию в ходе подготовки операции.

Ранее для начала гуманитарной операции стороны объявили о перемирии на определенных участках фронта, чтобы саперы могли разминировать дороги.